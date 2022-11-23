Швейцария запретила экспорт оружия в Россию и на Украину

Швейцария ввела эмбарго на поставки товаров военного назначения России и Украине введя эмбарго против этих стран. Об этом говорится на сайте Минэкономики страны.

«Федеральный совет также ввел эмбарго на товары военного назначения в отношении России, частично распространив его на Украину с учетом нейтрального статуса Швейцарии», — сказано в заявлении министерства.

Уточняется, что Швейцария ранее осуществляла данное эмбарго чаще всего на основе законодательства, регулирующего военное имущество и контроль за имуществом.

Теперь, согласно заявлению, Швейцария прямо закрепляет эмбарго в постановлении о введении мер в связи с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что Швейцария ввела восьмой пакет санкций против России с связи со спецоперацией на Украине.

По данным СМИ, Федеральный совет поддержал меры, одобренные Европейским союзом в рамках восьмого пакета санкций.

Уточняется, что основной мерой стало введение потолка цен на российскую нефть, согласованного G7. Согласно ограничениям, граждане ЕС больше не смогут занимать должности в органах управления российских государственных компаний.