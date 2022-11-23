Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Швейцария запретила экспорт оружия в Россию и на Украину

Минэкономики Швейцарии сообщило о введении запрета на экспорт оружия в Россию и на Украину

close
100%
Global Look Press

Швейцария ввела эмбарго на поставки товаров военного назначения России и Украине введя эмбарго против этих стран. Об этом говорится на сайте Минэкономики страны.

«Федеральный совет также ввел эмбарго на товары военного назначения в отношении России, частично распространив его на Украину с учетом нейтрального статуса Швейцарии», — сказано в заявлении министерства.

Уточняется, что Швейцария ранее осуществляла данное эмбарго чаще всего на основе законодательства, регулирующего военное имущество и контроль за имуществом.

Теперь, согласно заявлению, Швейцария прямо закрепляет эмбарго в постановлении о введении мер в связи с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что Швейцария ввела восьмой пакет санкций против России с связи со спецоперацией на Украине.

По данным СМИ, Федеральный совет поддержал меры, одобренные Европейским союзом в рамках восьмого пакета санкций.

Уточняется, что основной мерой стало введение потолка цен на российскую нефть, согласованного G7. Согласно ограничениям, граждане ЕС больше не смогут занимать должности в органах управления российских государственных компаний.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть