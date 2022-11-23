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ЦБ допустил участие в финансировании будущего фонда поддержки финансового сектора

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Вопрос софинансирования Центробанком (ЦБ) автономного фонда поддержки банковского сектора находится на ранней стадии проработки. Слова главы департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова приводит агентство «Прайм».

«Пока это все (создание автономного фонда поддержки банковского сектора и возможность его финансирования со стороны ЦБ — «Газета.Ru») в стадии очень предварительной проработки концепции, пока на этот вопрос нет ответа в силу того, что вопрос прорабатывается. Будем смотреть, будем думать, будем обсуждать», — заявил Данилов в ходе выступления на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).

О возможности создания в России автономного фонда поддержки банковского сектора говорилось в докладе ЦБ, подготовленным в начале августа. Регулятор тогда допускал различные варианты оказания помощи финансовым организациям — «в зависимости от масштаба проблем».

23 ноября директор департамента информационной безопасности Центрального Банка России Вадим Уваров заявил, что финансовый сектор экономики страны в настоящее время находится под повышенной угрозой кибератак. Один из пиков хакерской деятельности пришелся на весну 2022 года, когда кредитная финансовая сфера в полной мере ощутила на себе уровень воздействия вредоносных атак.

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