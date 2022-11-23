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Минфин США намерен корректировать предельную цену на нефть из России несколько раз в год

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Соединенные Штаты Америки после введения потолка цен на российскую нефть намерены корректировать стоимость сырья несколько раз в год, а не каждый месяц. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение высокопоставленного представителя министерства финансов США.

«Нашей целью является пересмотр этого на регулярной основе, что, с моей точки зрения, надеюсь, будет происходить скорее ежеквартально или даже раз в полгода, так как мы хотим обеспечить определенность на рынке», — сказал он.

По словам чиновника, это преследует цель «обеспечения определенности на рынке».

Ранее 23 ноября агентство ТАСС со ссылкой на содержание документа министерства финансов США написало, что Вашингтон не станет
включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку сырья, а также услуги страхования.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.

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