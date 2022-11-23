Bloomberg: ЕС и G7 могут установить потолок цен на нефть из РФ на уровне 65-70$ за баррель

Евросоюз (ЕС) совместно с группой стран G7 может установить предельную цену на нефть из России в размере $65–70 за баррель. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники.

В агентстве отметили, что ЕС официально объявит потолок цен на российскую нефть уже сегодня, 23 ноября. Это произойдет при условии, если ограничения будут полностью согласованы на встрече послов стран ЕС. Для этого предложение должны принять все 27 стран.

По данным агентства, некоторые представители стран ЕС считают предложенный потолок цен достаточно высоким. То есть $65-70 за баррель – это куда выше, чем себестоимость производства.

Ранее в среду агентство ТАСС со ссылкой на содержание документа министерства финансов США сообщало, что Соединенные Штаты Америки не станут включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку сырья, а также услуги страхования.

До этого Министерство финансов Соединенных Штатов выпустило разъяснения по «потолку цен» на нефть из России, указав дополнительные исключения в этой политике и определив отношение США к экстренным ситуациям при перевозках. В частности, под действие «потолка цен» на российскую нефть не будут попадать нефтепродукты, которые прошли «существенную зарубежную переработку».