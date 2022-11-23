Премьер Польши Моравецкий посчитал предлагаемую ЕС максимальную цену на газ слишком высокой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что предлагаемая Европейским союзом максимальная цена на газ является слишком высокой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это предложение действительно является предложением максимальной цены газа, но на очень высоком уровне. Не фокус поставить планку очень высоко и сказать, что цена не вырастет», — сказал он, добавив, что важно «удержать цену на приемлемом уровне» в условиях кризиса.

Ранее газета La Repubblica писала, что решение о введении ограничений цен на газ в Евросоюзе (ЕС) могут перенести до следующего саммита альянса, который запланировали на 19 декабря.

Предполагается, что потолок цен вступит в силу при соблюдении двух условий: цена на газ на Амстердамской бирже две недели подряд превышает €275 за МВт/ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.) и разница с ценой на сжиженный природный газ (СПГ) выше €58 минимум на протяжении 10 дней.