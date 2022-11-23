Шольц: первые СПГ-терминалы начнут работать в Северной Германии через несколько недель

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе дебатов в бундестаге, что первые терминалы по приему СПГ в Северной Германии будут введены в эксплуатацию через несколько недель. Об этом сообщает ТАСС.

«Через несколько недель в Северной Германии заработают первые терминалы сжиженного газа», — сказал он.

Шольц отметил, что власти приняли решение о выводе угольных электростанций из резерва и приступили к «самой значительной за десятилетия» реформе энергетического сектора.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что возведение терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) будет стоить Германии в два раза больше, чем было запланировано первоначально.

По данным издания, Германия собиралась в этом году потратить на постройку терминалов около €3 млрд. Однако сейчас сумма проекта выросла до €6,56 млрд.

В публикации добавили, что одной из причин такого роста стоимости проекта может быть то, что Германия захотела зафрахтовать два судна, перевозящих СПГ, на 15 лет вместо 10.