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Европа может избежать газового кризиса этой и следующей зимой из-за теплой погоды

Bloomberg: Европа может избежать газового кризиса этой и следующей зимой с теплой погодой

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Благодаря теплой погоде, которая держится на территории Европы в последние недели, региону удастся избежать дефицита природного газа этой и следующей зимой. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение гендиректора сингапурского поставщика металлов и энергоресурсов Trafigura Джереми Уира.

По словам Уира, предстоящей зимой запасы газа в Европе, вероятно, сократятся примерно на две трети, при условии, что погода будет стабильной, а Россия продолжил поставки топлива через Украину. В таком случае регион сможет пережить грядущий отопительный сезон и получить достаточный запас топлива для предотвращения кризиса в зимний период 2023-2024 годов.

Глава Trafigura также назвал европейские газохранилища надежными. «Мы очень беспокоились о ценах на энергоносители, и это беспокойство уменьшилось», — сказал он.

Накануне российская государственная энергетическая компания «Газпром» сообщила, что газ, поставляемый Молдавии по трубопроводу «Суджа», оседает на Украине. В связи с этим с 28 ноября поставки могут ограничить.

На прошлой неделе агентство Bloomberg, ссылаясь на исследование климатической службы Copernicus, сообщило, что предстоящей зимой Европа вероятнее всего столкнется с аномальным теплом — температура превысит исторические значения.

В первой половине ноября газета «Коммерсантъ» написала, что Евросоюз (ЕС) смог заполнить свои хранилища газа перед наступлением зимы, даже несмотря на полное прекращение поставок топлива со стороны России.

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