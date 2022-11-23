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Власти Молдавии заявили, что осевший на Украине газ является резервами республики

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moldovagaz/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что осевший на Украине газ является резервами республики, хранящимися на украинских складах, и будет оплачен.

Ранее «Газпром» сообщал, что газ, поставляемый Молдавии по трубопроводу «Суджа», оседает на Украине. В связи с этим с 28 ноября поставки могут быть ограничены. На фоне заявления «Газпрома» биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост — до 4%, выше $1280.

«Пусть и здесь будет ясно, что эти объемы были и будут полностью оплачены нашей страной», — написал Спыну в своем Telegram-канале.

Вице-премьер уточнил, что весь газ, который должна получить Молдавия, она получает, однако до этого его часть хранится на Украине. Также республика хранит часть резервного газа в Румынии. По словам Спыну, Молдавия уже имеет в хранилищах свыше 200 млн кубометров газа.

«Давление, шантаж, угрозы больше не имеют места. Вместе мы зарабатываем свою энергетическую независимость», — заявил молдавский политик.

Компания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) эту информацию отвергла. Там заявили, что все объемы, которые были приняты на точке входа из РФ «Суджа», в частности для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы в полном объеме.

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