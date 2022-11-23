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Экономист предрек новый кризис в 2023 году

Экономист Масленников: мир может столкнуться с новым кризисом в 2023 году

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Sergei Karpukhin/Reuters

Экономист Никита Масленников заявил в беседе с URA.RU, что в 2023 году мир может столкнуться с новым экономическим кризисом.

«Придется включать те же защитные механизмы для населения, которые применялись в кризис 2008–2009 годов», — отметил он. Масленников напомнил, что тогда в первую очередь власти проиндексировали пенсии.

При этом, по мнению эксперта, история с пандемией коронавируса показала, что эффективно работают локальные меры поддержки населения: разовые денежные выплаты.

На прошлой неделе экономист исследовательского отдела Международного валютного фонда Трюггви Гудмундссон спрогнозировал инфляцию и долги в странах G20 в 2023 году.

Ранее Bloomberg сообщало, что урон экономике Европы, происходящий из-за прекращения поставок российского газа, постоянно растет и может затмить крах финансовой системы 2009 года.

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