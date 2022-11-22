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Министр энергетики Алжира заявил об отсутствии переговоров для пересмотра соглашения ОПЕК+

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Reuters

Переговоры по поводу пересмотра соглашений ОПЕК+, которые были достигнуты 5 октября, на данный момент не ведутся. Об этом заявил Министр энергетики и шахт Алжира Мухаммед Аркаб, передает Reuters.

«В настоящее время не ведется никаких дискуссий по поводу решения ОПЕК+ от 5 октября. Спекуляции на тему «невероятного пересмотра уровня добычи ОПЕК+» могут нарушить работу нефтяных рынков», — отметил Аркаб.

По его словам, все решения ОПЕК+ производит на своих заседаниях в условиях полной прозрачности.

21 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов писала, что Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки. По данным издания, организация планирует рассмотреть вопрос увеличения добычи на заседании 4 декабря — за день до возможного эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что нефтяной спор, разгоревшийся вокруг Саудовской Аравии, продемонстрировал, что многие страны готовы «дать отпор или подвергнуть сомнению влияние» США. По мнению авторов материала, решение стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в день показало, что в организации «рулят» Россия и Саудовская Аравия.

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