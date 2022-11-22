Bloomberg: российская платежная система «Мир» потерпела крах

Отказ шести из девяти стран обслуживать платежную систему мире можно назвать «крахом» России в желании создать свою альтернативу Visa и Mastercard в условиях экономических санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

В шести из девяти стран, в которых работала российская платежная система «Мир», банки отказались от ее поддержки на фоне угрозы санкций со стороны США. Сложившуюся ситуацию можно назвать «крахом» и провалом попытки России создать собственную альтернативу Visa и Mastercard в условиях финансовой изоляции, отметили в публикации.

Аналитики агентства указали на то, что в российском Центробанке удивились отказам использовать «Мир» даже со стороны «дружественных» стран. Поэтому ЦБ начал искать альтернативу этой системе.

18 ноября посол Киргизии в РФ Гульнара-Клара Самат заявила, что в 22 банках Киргизии наблюдаются проблемы с обслуживанием карт «Мир». Стороны ведут диалог по решению данного вопроса. Дипломат указала, что проблемы не имеют политической подоплеки.

До этого председатель правления Центробанка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что коммерческие банки страны пока не готовы возобновить обслуживание карт российской платежной системы «Мир».

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Анкаре Алексей Ерхов в интервью турецкой газете Dünya заявил, что Запад наказал турецкий бизнес, пригрозив санкциями в случае использования в Турции российской платежной системы «Мир».