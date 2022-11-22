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ЕК предложила ввести ограничение цен на газ на TTF в размере €275 за МВт/ч

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия предложила ввести ограничение цены на газ для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в размере €275 за МВт/ч, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что выше этого уровня сделки проходить не смогут. Симсон указала, что механизм коррекции рынка будет запускаться в том случае, если цена газа будет превышать стоимость в €275 в течение двух недель и если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составит €58 или больше в течение 10 торговых дней.

Этот механизм будет запускаться автоматически, уточнила еврокомиссар.

Ранее в ЕК заявили, что введение механизма должно помочь «избежать чрезмерной волатильности и чрезмерно высоких цен» в рамках борьбы с энергокризисом.

По мнению колумниста агентства Bloomberg Андреаса Клута, введение потолка цен на российский газ станет неверным ответом на энергетический кризис в Европе и только усугубит ее проблемы.

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