Банк России установил ограничения на выдачу потребкредитов в первом квартале 2023 года

Российский Центробанк установил лимиты для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на выдачу необеспеченных потребительских кредитов в первом квартале 2023 года. Информацию об этом опубликовала пресс-служба регулятора на своем сайте.

«Мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов», — объяснили в ЦБ.

В Банке России также указали, что по итогам третьего квартала (июль — октябрь) 2021 года доля необеспеченных потребительских кредитов, которые предоставляли заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, составила более 32%.

Накануне в пресс-службе российского Центробанка сообщили о возможности появления макроэкономических рисков при дальнейшем росте закредитованности россиян в условиях экономической перестройки.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что нужно прекратить случаи, когда банки «кровь пьют» из пенсионеров, выдавая им легкие кредиты и затем взыскивая долги.