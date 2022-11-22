Последняя атомная электростанция в Калифорнии получила финансирование в размере $1 млрд

Последняя атомная электростанция в Калифорнии может получить новую жизнь после того, как администрация президента США Джо Байдена объявила об одобрении условного финансирования в размере до 1,1 млрд долларов. Средства гранта могут сохранить стареющий объект, известный как Каньон Диабло. Его закрытие планировалось на 2025 году.

Завод, спрятанный у живописных утесов вдоль центрального побережья Калифорнии, на протяжении десятилетий сталкивался с чередой споров из-за своего воздействия на подводные экосистемы, производства токсичных отходов и близости к линиям разломов землетрясений. Его запланированное закрытие к 2025 году казалось почти решенным шагом.

Но опасения по поводу способности государства производить достаточно зеленой энергии, чтобы заполнить пробел, оставшийся после закрытия завода, росли по мере приближения крайнего срока. США далеки от того, чтобы найти надежную и экологически безопасную замену энергии, вырабатываемой заводом, пишет The Guardian. АЭС – это крупнейший в штате поставщик электроэнергии из одного источника производит более 8% электроэнергии в Калифорнии, чего достаточно для снабжения более 3 млн жителей. Калифорния сталкивается с серьезными энергетическими проблемами, которые, как ожидается, будут только ухудшаться по мере усиления климатического кризиса.

Это проблема, с которой борются в штатах США. 92 реактора атомной энергетики производят более половины практически безуглеродной электроэнергии страны, но с 2013 года около дюжины реакторов закрылись из-за конкуренции со стороны возобновляемых источников энергии и электростанций, которые сжигают большое количество природного газа.

В рамках усилий по борьбе с климатическим кризисом администрация Байдена выделила эти грантовые средства, чтобы поддерживать работу атомных электростанций, испытывающих трудности.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом также был среди тех, кто активно выступал за продление жизни каньона Диабло, тем самым давая штату больше времени для завершения амбициозного перехода на экологически чистую энергию.

Ранее сообщалось, что Белоярскую АЭС в 2023 году полностью переведут на уран-плутониевое топливо.