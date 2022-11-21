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Саудовская Аравия опровергла сообщения о планах ОПЕК+ увеличить добычу нефти

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Dado Ruvic/Reuters

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман опроверг информацию газеты The Wall Street Journal о рассмотрении странами ОПЕК+ вопроса увеличения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

«Это известный факт, что ОПЕК+ не обсуждают никакие решения до своих встреч», — пояснил министр.

Он указал, что принятое организацией решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с продлится до конца следующего года, и при необходимости ОПЕК+ «всегда будет готова» принять дальнейшие меры по сокращению производства, чтобы сбалансировать спрос и предложение.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов писала, что Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки.

В первой половине октября министры стран – членов ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября и решили продлить действие соглашения до конца 2023 года.

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