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ЦБ установил ограничения на выдачу потребкредитов на I квартал 2023 года

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Центральный банк РФ (Банк России) установил лимиты для банков и микрофинансовых организаций на выдачу необеспеченных потребкредитов на I квартал 2023 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России установил на I квартал 2023 года для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам (займам)», — говорится в сообщении.

Данная мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан в результате дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов, пояснили в ЦБ.

Регулятор также отметил, что совет директоров ЦБ при принятии решения исходил из устойчивого роста необеспеченных потребительских в займов. Так, с августа по октябрь 2022 года среднемесячный рост задолженности составил 0,9%.

Как предупреждает Банк России, дальнейший рост закредитованности граждан в условиях структурной перестройки экономики может привести к сокращению спроса в экономике, а потери банков в результате списания «плохих» кредитов — к снижению их возможности по кредитованию экономики.

Ранее ЦБ сообщал, что ряд российских банков в первой половине октября столкнулся с сокращением остатков в «токсичных» валютах (долларах и евро) на корреспондентских счетах.

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