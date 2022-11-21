Торговля китайской провинции Хэйлунцзян с Россией выросла на 42,1% с января по сентябрь

Товарооборот китайской провинции Хэйлунцзян с Россией за период с января по сентябрь 2022 года вырос на 42,1% относительно аналогичного периода 2021 года, до 149,2 млрд юаней (около $22,6 млрд). Сообщение об этом опубликовало генконсульство России в Харбине (административный центр Хэйлунцзяна) в своем Telegram-канале.

С начала 2022 года объем продаж товаров из Хэйлунцзяна в Россию увеличился на 48,4%, до 12,84 млрд юаней (примерно $1,9 млрд). Россия нарастала свой экспорт в провинцию на 41,5%, до 136,39 млрд юаней ($20,7 млрд).

По итогам января — сентября 2022 года товарооборот России и Китая достиг $153,938 млрд, увеличившись на 33% относительно аналогичного периода 2021 года.

На прошлой неделе посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что товарооборот между этими странами может достичь рекордных $180 млрд к концу 2022 года.

В первой половине ноября газета Financial Times написала, что объем торговли России и Китая вырос настолько, что это позволило сделать Пекин главным торговым партнером Москвы. Причем добиться такого показателя получилось лишь из-за антироссийских санкций Запада.