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Эксперт рассказал, как изменится рынок недвижимости в России после отмены льготной ипотеки

Эксперт Кочетков: после отмены в России льготной ипотеки спрос на жилье резко снизится

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Нина Зотина/РИА «Новости»

После того, как Банк России отменит льготную ипотеку, может последовать два сценария развития событий, рассказал в интервью Life директор управления новостроек компании «Инком-недвижимость» Валерий Кочетков. При этом, по его словам, спрос на жилье в первые месяцы упадет в обоих случаях.

По мнению эксперта, первый вариант может подразумевать, что Центробанк отменит всю льготную ипотеку. В данном случае спрос на жилье упадет на 80% и начнется период адаптации к новым ставкам, который продлится не менее одного квартала, отметил он. Кочетков при этом подчеркнул, что к прежним показателям уровень спроса уже не вернется.

Согласно второму сценарию, который привел специалист, вместо льготной ипотеки регулятор предложит альтернативные варианты, выгодные заемщикам. В таком случае спад спроса будет не таким глубоким: 30–40% в начале следующего года. Кроме того, адаптация к новым условиям произойдет быстрее, добавил Кочетков.

Он пояснил, что для поддержания спроса, девелоперы вместе с банками разрабатывают новые предложения для покупателей. В качестве примера эксперт привел траншевую ипотеку, оформив которую, клиент сначала получает 5% от кредита и выплачивает эту сумму, а остальная часть выдается за два месяца до ввода дома в эксплуатацию. По его словам, такой кредитный продукт, учитывая минимальный ежемесячный платеж, подойдет тем, кто снимает жилье или планирует продать старую недвижимость для досрочного погашения ипотеки.

Ранее Минфин России заявил, что не видит необходимости в продлении льготной ипотеки, которая в настоящее время выдается под 7% годовых и закончится 31 декабря 2022 года.

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