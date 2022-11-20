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Spiegel: Вашингтон провоцирует Евросоюз на торговую войну

Протекционистские меры Вашингтона в рамках развития зеленых технологий могут привести к торговой войне с ЕС, пишут авторы Spiegel.

Законодательство США содержит ряд несправедливых положений, которые нарушают правила международной торговли. Такое мнение выразил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, Штатам необходимо предоставить европейским компаниям такой же доступ на собственный рынок, какой есть у предприятий Мексики или Канады. Политик считает, что Брюсселю и Вашингтону «пришло время поговорить», сообщает Общественная служба новостей.

Чуть раньше телеканал CNBC передавал, что Евросоюз опасается за свою промышленность и единым фронтом выступил против закона о снижении инфляции, инициированного американским лидером Джо Байденом.

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