Bloomberg: Британия начала резко терять статус великой державы после саммита G20

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Reuters

Британия начала резко терять позиции лидирующей страны после саммита G20 на фоне потрясений в экономике. Об этом заявил обозреватель Bloomberg Алан Кроуфорд.

«Туманному Альбиону скоро придется повысить налоги и сократить расходы, поскольку финансовые перспективы государства весьма мрачные», — отметил Кроуфорд.

По его словам, после прошедшего G20 можно сделать вывод, что в мире появились другие места сосредоточения силы. Причем Лондону придется с ними считаться.

Он добавил, что новой реальностью стал многополярный мир, где никто не собирается ждать, когда Британия снова нарастит темпы развития экономики.

15 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай является самой большой угрозой для экономической безопасности королевства. Кроме того, Сунак пообещал от имении Лондона поддержать Тайвань в «противостоянии китайской агрессии».

До этого издание The Economist писало, что энергетическому кризису в Европе не видно конца, а ослабление Российской Федерации за счет ценовых ограничений или эмбарго практически невозможно. По мнению обозревателей газеты, можно выделить три сценария развития кризиса, каждый из которых неблагоприятным образом скажется на экономике Европы, в то время как Россия всегда сможет найти выход из положения.

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