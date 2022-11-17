Кабмин Финляндии предложил выделить €139 млн на строительство забора на границе с Россией

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Lehtikuva/Sasu Makinen/Reuters

Правительство Финляндии предложило выделить в бюджете 2023 года €139 млн на строительство ограждения на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект бюджета страны.

«Правительство предлагает выделить Пограничной службе €139 миллионов на строительство первого этапа заграждения на восточной (российской) границе», — говорится в сообщении.

Как рассказал министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен, по данной инициативе достигли консенсуса парламентские партии.

По его словам, целью финансирования является начало строительства пограничного забора на основе опыта, полученного в ходе пилотного проекта.

Пограничная охрана, как отметил министр, считает, что построенный забор значительно повысит безопасность границы Финляндии, «особенно если будут предприняты попытки использовать масштабную иммиграцию для оказания давления на Финляндию».

Перед принятием документ должен быть одобрен парламентом Финляндии.

В конце октября сообщалось, что правительство Финляндии одобрило выделение €6 млн на пилотный проект строительства забора на границе с Россией.

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