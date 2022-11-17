Власти могут ввести наказание для банков за отказ предоставления сведений Росфинмониторингу

Госдума может в первом чтении принять поправки в закон, согласно которым банки могут обязать предоставлять всю информацию о клиентах по запросу Росфинмониторинга, в противном случае им грозит штраф. Об этом пишут «Известия».

Согласно правкам, банки должны предоставлять все сведения о клиентах по запросу Росфинмониторинга, включая данные об идентификации. Если же они не будут предоставлены, то кредитным учреждениям грозит штраф до 500 тыс. рублей.

В публикации указали, что данный законопроект является «спутником» уже принятых правок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По словам автора поправок, главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, эти нормы необходимы для того, чтобы нарушитель закона понес всю ответственность за преступление.

8 ноября на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому банки должны будут узнавать от Федеральной налоговой службы (ФНС) сведения о смерти клиентов. ФНС должна будет уведомлять кредитные организации об этом в электронной форме.