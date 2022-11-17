Власти могут ввести наказание для банков за отказ предоставления сведений Росфинмониторингу

close
100%
Global Look Press

Госдума может в первом чтении принять поправки в закон, согласно которым банки могут обязать предоставлять всю информацию о клиентах по запросу Росфинмониторинга, в противном случае им грозит штраф. Об этом пишут «Известия».

Согласно правкам, банки должны предоставлять все сведения о клиентах по запросу Росфинмониторинга, включая данные об идентификации. Если же они не будут предоставлены, то кредитным учреждениям грозит штраф до 500 тыс. рублей.

В публикации указали, что данный законопроект является «спутником» уже принятых правок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По словам автора поправок, главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, эти нормы необходимы для того, чтобы нарушитель закона понес всю ответственность за преступление.

8 ноября на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому банки должны будут узнавать от Федеральной налоговой службы (ФНС) сведения о смерти клиентов. ФНС должна будет уведомлять кредитные организации об этом в электронной форме.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть