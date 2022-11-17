«Србиягаз»: Сербия с 1 декабря будет получать по 2 млн кубометров газа в сутки от России

Сербия с 1 декабря будет получать по 2 млн кубометров газа в сутки от России. Об этом сообщил генеральный директор сербской государственной компании «Србиягаз» Душан Баятович, передает РИА Новости.

По его словам, стороны об этом уже договорились.

В настоящее время Россия — единственная страна, которая экспортирует природный газ с Сербию. Стороны подписали договоры о предоставлении республике порядка 2,2 млрд кубометров в год (62% годовых потребностей Сербии в газе). Кроме того, Сербия планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.

Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил, что республика планирует строительство нефтепровода-ответвления от «Дружбы».

Также Вучич заявлял, что в обозримом будущем правительство Сербии может выкупить российскую долю компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС), принадлежащей в настоящее время «Газпром нефти».