Бизнесмен Дерипаска усомнился в крахе доллара и предсказал крах расшатывающих мир ради ВПК

Российский бизнесмен Олег Дерипаска усомнился в том, что американский доллар в ближайшее ждет крах.

«Скорый крах доллара — не думаю… Скорее крах этого муд...чья, которое расшатывает мир по всей Земле последние 20 лет в угоду своему ВПК», — написал миллиардер в своем Telegram-канале.

Дерипаска также выразил мнение, что такая политика предоставит «идиотам» возможность везде «заниматься тем же самым». По его словам, из-за действий этих людей сложнее становится бороться с глобальным потеплением, замедляется борьба с бедностью, продолжается развитие ядерной энергетики, мирное освоение космоса и океана.

По мнению бизнесмена, людей стравливают друг на друга, «как собак на какой-то адской псарне».

Ранее Дерипаска заявил, что ближайшие три-четыре года ведущее место американского доллара в мировой финансовой системе может оказаться под угрозой. Многие рынки и трейдеры будут постепенно переходить на расчеты в менее рискованных денежных единицах.