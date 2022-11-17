Илон Маск выбрал своего возможного преемника на посту гендиректора Tesla

Американский предприниматель Илон Маск определился с кандидатурой своего возможного преемника на посту генерального директора компании Tesla, основателем и главой которой он является. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на члена совета директоров компании Джеймса Мердока.

По его словам, бизнесмен выбрал человека, который займет данную должность, «несколько месяцев назад».

Личность вероятного нового гендиректора Tesla не раскрывается.

Маск основал данную компанию в 2003 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Остин (штат Техас). Сначала Tesla специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позднее компания стала заниматься и созданием солнечных батарей.