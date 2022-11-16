AT: БРИКС и другие страны пытаются найти возможность обойти долларовую систему

БРИКС и другие страны пытаются найти возможность, чтобы обойти господствующую систему доллара, используя при этом валютные свопы. Об этом сообщает портал Asia Times.

Последние пять веков в Европе каждые 100 лет появляется доминирующая валюта. При этом переход от одной господствующей валюты к другой сопровождается колоссальными социальными потрясениями. Учитывая, что весь прошлый век был во власти доллара, американская валюта приближается к концу своего естественного цикла, отметили в публикации.

По данным портала, новый вызов доллару исходит от азиатского рынка. При этом усилия по созданию параллельной валютной системы исходят от Китая, у которого есть мощные союзники в лице БРИКС, на которые приходится 41% от всего населения планеты. Поэтому сейчас коалиция против господства доллара уже использует валютные свопы в обход текущей системы. А уже следующим этапом может стать создание расчетной валюты альянса на основе валютной корзины стран-участниц.

В тексте указали, что дедолларизацию могут поддержать не только БРИКС, но и многие другие страны, в том числе и Саудовская Аравия, которая полвека назад присоединилась к США и создала нефтяной доллар. Теперь же эта страна может помочь в становлении новой нефтяной валюты БРИКС. При этом о новой системе страны БРИКС пока умалчивают, однако прообразом может стать цифровая валюта китайского ЦБ.

В конце октября РБК, ссылаясь на статью старшего экономиста отдела международных финансов Федеральной резервной системы (ФРС) Колина Уайса писали, что есть три сценария снижения господствующей роли доллара как мировой резервной валюты, которые связаны с геополитическими факторами.