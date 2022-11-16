Росстат: инфляция в России с 8 по 14 ноября ускорилась до 0,06% с 0,01%

Инфляция в России за период с 8 по 14 ноября 2022 года составила 0,06%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Росстата.

Согласно отчету Федеральной службы государственной статистики, за указанный период цены на печенье выросли на 0,5%, куриные яйца подорожали на 0,4%, говядина, мороженая рыба, макаронные изделия и черный чай — на 0,2%, стерилизованное молоко, пшеничная мука, ржаной хлеб, а также обеды в столовых, кафе и закусочных — на 0,1%.

Уточняется, что с начала ноября потребительские цены в стране выросли на 0,07%, а с начала года — на 10,74%. В годовом выражении инфляция на 14 ноября 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 12,39%.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Росстата сообщало, что продовольственная инфляция в октябре вернулась в Россию после начавшегося в июне снижения цен на продукты. Рост цен на продукты в сентябре составил 0,28% против дефляции в 0,38%. При этом по сравнению с декабрем 2021 года продовольственные товары в октябре подорожали на 9,19%.