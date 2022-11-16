Janus Henderson: компании выплатили в третьем квартале рекордные $416 млрд дивидендов

Мировые компании выплатили в третьем квартале (июль--сентябрь) 2022 года $415,9 млрд в качестве дивидендов. Информация об этом содержится в новом Индексе глобальных дивидендов британской компании Janus Henderson.

Отмечается, что эта сумма оказалась больше на 7% относительно показателя 2021 года и составила новый квартальный рекорд. Роста показателя удалось достичь прежде всего за счет нефтяных компаний. Сырьевые предприятия смогли нарастить выплаты акционерам благодаря существенному росту цен на нефть.

В первой половине ноября агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы крупнейшей российской нефтяной компании «Лукойл» написало, что совет директоров предприятия порекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 2022 года дивиденды из расчета 256 руб. на обыкновенную акцию.

До этого сообщалось, что наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год.

В конце сентября пресс-служба российской государственной энергетической компании «Газпром» заявила, что акционеры на внеочередном собрании приняли решение о выплате первых в истории энергетического холдинга промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года. Платежи утвердили в размере 51,03 руб. на акцию.