В АТОР сообщили, что отельеры предсказали рост цен на отдых в Турции на 35-50% в 2023 году

Стоимость проживания в турецких отелях летом 2023 года увеличится на 35-50% относительно аналогичного периода 2022 года. Повышение цен предсказали отельеры, прогнозы которых привела Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как подчеркнул менеджер по продажам отеля Seven Seas Gravel Select Гюнай Шабан, что рост цен на отдых неизбежен из-за общей инфляции.

«Подорожало все — от помидоров до электроэнергии. Некоторые отельеры в пятизвездочном сегменте, и мы в их числе, не хотят, но вынуждены будут повысить цены в летнем сезоне на 50%», — сказал Шабан.

Аналогичный прогноз сделала представитель группы отелей Kilit Hospitality Group (Crystal Hotels, Nirvana Hotels) Гюзель Кыйяк. Только по ее данным диапазон роста цен составит от 35% до 50%.

При этом она отметила, что туристы из России продолжат отдыхать в Турции, несмотря на рост стоимости проживания. По словам Кыйяк, при повышении цен россияне обычно либо сокращают продолжительность своего отдыха, либо выбирают более дешевые отели.

Во второй половине октября в АТОР спрогнозировали, что отдых в Турции следующим летом подорожает в среднем на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.