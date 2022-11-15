В Германии сообщили о заполненности национальных газохранилищ на 100%

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Германии заполнили на 100%. Об этом сообщила пресс-служба Федерального сетевого агентства страны.

«Закачка продолжается. Общий уровень заполненности в ФРГ достиг 100%», — сказали в агентстве, подчеркнув, что ситуация остается напряженной, и необходимость экономии топлива по-прежнему сохраняется.

В начале ноября глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявлял, что газохранилища страны, которые на тот момент были заполнены более чем на 99%, могут быстро опустеть при сильных морозах.

Во второй половине сентября пресс-служба ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщила, что страны Европы заполнили свои подземные газохранилища на 85,3%, что на 1,28% больше, чем в среднем за аналогичные периоды последних пяти лет.

В первой половине октября заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов рассказал, что уровень заполненности ПХГ в Евросоюзе (ЕС) к концу октября при таких же темпах закачки может достичь 95–96%.