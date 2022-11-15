Лавров заявил, что газовый хаб в Турции компенсирует потери по «Северным потокам»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Министр иностранных дел Турции Сергей Лавров в ходе саммита «Группы двадцати» в Индонезии заявил, что создаваемый в настоящее время в Турции газовый хаб компенсирует объемы транзита, которые были потеряны в результате взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин предложил организовать газовый хаб в Турции после истории с диверсией на трубопроводах системы «Северный поток». Проект пока обсуждается.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в начале декабря планирует обсудить с лидерами Азербайджана и Туркменистана проект предложенного Россией «газового хаба».

Эрдоган также заявлял, что местом создания газового хаба в рамках договоренности Турции и России будет Тракье. По его словам, восточная часть области Фракия является самым удобным для этих целей.

Новость дополняется.

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