Набиуллина не увидела сильных различий между инфляцией в России и темпами роста цен в других странах

Между уровнем инфляции в России и темпов роста цен в странах с сопоставимыми по объемам экономиками в настоящее время нет существенных различий. Слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной приводит РИА Новости.

По данным Росстата, инфляция в России в годовом выражении по итогам октября составила 12,64%. Месяцем ранее этот показатель был на уровне 13,68%. Для сравнения, в Германии рост потребительских цен за второй месяц осени достиг рекордного значения с 1951 года и оказался на отметке 10,4%. При этом усиление энергетического кризиса оказал влияние на уровень инфляции как в России, так и в ФРГ.

«У нас сейчас инфляция не сильно отличается от инфляции в сопоставимых экономиках <....> Предсказуемая низкая инфляция — это на пользу нашим гражданам и нашему бизнесу, потому что уровень инфляции больше всего влияет на доступность кредита», — заявила Набиуллина.

При этом она отметила, что в отличие от ряда зарубежных стран Россия столкнулась за последние более чем полгода с «куда более масштабными шоками». Речь, вероятнее всего, шла о международных санкциях западных государств против Москвы в связи с обострением конфликта на Украине.

15 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявила о стабильном состоянии финансового банковского сектора экономики страны. Это было обусловлено тем, что ЦБ не оставил на рынке неустойчивые рынки, которые могли бы вызвать «эффект домино».

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