США обновили санкционный список по РФ, внеся в него еще 28 юрлиц и 14 физлиц

США внесли в санкционный список, связанный с Россией, еще 28 юридических и 14 физических лиц, сообщает американский Минфин.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вместе с Государственным департаментом США ввело санкции против транснациональной сети, закупающей технологии, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс», — говорится в сообщении.

Под ограничения попали, в частности, армянская компания Milur Electronics LLC (Milur Electronics) и связанные с ней гражданин Швейцарии Жак Паше, гражданин Эстонии и Швейцарии Хольгер Ленг и россиянин Михаил Павлюк, тайваньская Sharp Edge Engineering Inc. (Sharp Edge), швейцарская компания Alstone Investment AG, а также родственники члена Совета Федерации Сулеймана Керимова, в частности его племянник Нариман Геджиев и связанная с ним компания Constellation Advisors Ltd, и др. организации.

Под санкции также попали восемь самолетов, эксплуатантом которых является Emperor Aviation.

В министерстве подчеркнули, что США будут продолжать «нацеливаться на усилия России по пополнению ее вооружений», включая любых иностранных лиц, которые содействуют России в этом.

В сентябре США ввели санкции против главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, вице-премьера РФ Александра Новака, семьи премьер-министра РФ Михаила Мишустина, родных заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, семьи главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и др.