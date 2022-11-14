Цены на продукты питания в Финляндии в октябре выросли на рекордные 15,7%

close
100%
Depositphotos

В Финляндии стоимость продуктов питания в октябре выросла на рекордные 15,7% относительно аналогичного месяца 2021 года. Об этом написал портал Yle со ссылкой на сообщение пресс-службы Статистического центра страны.

Больше остальных подорожала мука — 46%. Куриные яйца и кофе повысились в цене на 33,7%, масло — 32,6%. Еще в августе 2022 года продуктовая инфляция не превышала 12,5%, а в сентябре — 14,5%.

Отмечается, что этот рост стоимости на продукты стал наиболее стремительным за время членства Финляндии В Евросоюзе (ЕС). Взлет цен объяснили ростом расходов на удобрения и энергоносители из-за пандемии коронавируса и ситуацией на Украине.

По словам представителя Центра природных ресурсов республики Юрки Ниеми, цены продолжат расти до конца 2022 года и как минимум в первой половине 2023 года.

Накануне агентство РИА Новости со ссылкой на исследование производителя «умных» онлайн-касс и программного обеспечения (ПО) «Эвотор» написало, что цена на продукты в российских несетевых магазинах розничной торговли уменьшилась в октябре 2022 года на 0,3% относительно сентября. При этом в октябре в годовом выражении цены на продукты в розничных магазинах выросли на 23,8%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть