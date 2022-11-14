ФАС получила ходатайство «Смарт Сервис» о покупке российского бизнеса KFC

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) получила ходатайство компании «Смарт Сервис», которая является локальным франчайзи ресторанов быстрого питания KFC, о покупке российского бизнеса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство.

В конце октября бывшее подразделение KFC в России «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» направило заявку на регистрацию брендов Rostic's и «Ростмастер», а также нового логотипа с курицей.

Американская компания Yum! Brands ранее подтвердила продажу KFC российскому бизнесу.

Позже агентство РИА Новости со ссылкой на источник написало, что ижевская компания «Смарт Сервис», ставшая новым владельцем ресторанов сети KFC, максимально сохранит меню и не поменяет рецептуру блюд.

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