Правительство РФ выделит более 44 млрд рублей на производство авиадвигателей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами, что правительство выделит больше 44 млрд рублей на расширение производства авиадвигателей для российских самолетов. Его слова приводит сайт кабмина.

«По поручению президента мы расширим производство авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и, соответственно, военно-транспортных самолетов», — сказал он, уточнив, что для данной цели »Объединенная двигателестроительная корпорация» сможет использовать более 44 млрд рублей федеральных средств.

Обращаясь к главе Минпромторга Денису Мантурову, Мишустин призвал его принять все необходимые меры для соблюдения поставленных сроков выпуска двигателей.

21 сентября президент России Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде заявил, что Россия с советских времен не производила конкурентоспособные двигатели для гражданской авиации.

Он также подчеркнул, что санкции Запада против России подстегнули производство авиадвигателей.

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