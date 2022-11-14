Песков раскритиковал слова Сунака о «превращении Россией продовольствия в оружие»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который обвинил российскую сторону в «превращении продовольствия в оружие», являются «в корне неверными».

Он отметил, что Москва не препятствует поставкам, а наоборот — помогает.

»Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки. Россия, наоборот, помогает тому, чтобы незначительное количество этих поставок осуществлялось — незначительное количество из общего объема», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что подавляющее большинство поставок из общего глобального объема не связаны ни с Россией, ни с Украиной.

Ранее Риши Сунак обвинил Российскую Федерацию в «превращении продовольствия в оружие». Британский премьер отметил, что необходимо продолжать поддерживать «там, где это больше всего нужно предстоящей зимой». При этом он указал, что нужно продолжать оказывать помощь Украине и принимать «меры по предотвращению голода в наиболее уязвимых частях мира».