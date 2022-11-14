Simetra: в городах России за год сократили 200 маршрутов общественного транспорта

В связи с международными санкциями и разрывом привычных логистических цепочек число маршрутов в крупных российских городах сократилось на 200 единиц. Под сокращение попали 190 автобусных линий и десять троллейбусных, сообщает РБК со ссылкой на данные компании Simetra.

«Общее число маршрутов сократилось почти на 4%», — заявил представитель руководителя группы общественного транспорта Simetra Юрия Сурнина.

За последний год число автобусов, заявляемых для работы в 84 крупнейших городах, сократилось на 7% — с 61 тыс. до 56,7 тыс. единиц. Потери понес также парк троллейбусов и трамваев, который за это время сократился на 3%, до 11,6 тыс.

Одной из основных проблем стало нежелание ряда зарубежных поставщиков комплектующих работать с российскими предприятиями и компаниями. В результате некоторые крупные заводы страны, включая Тихвинский вагоностроительный, были вынуждены уходить в простой.

При этом санкции привели к кризису не только в отрасли общественного транспорта. 31 мая аналитики агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ) допустили снижение продаж новых легковых автомобилей в России на 73,92% по итогам 2022 года. На спад повлияет запрет западных стран на поставки электронных компонентов и запчастей для выпуска машин.