DWN: темпы инфляции в Германии достигли рекордного значения с 1951 года

Темпы инфляции в Германии достигли максимума с 1951 года. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства.

По его информации, в сравнении с октябрем 2021 года инфляция составила 10,4%. Сильнее всего выросли цены на энергию.

Главной причиной называется экстремальное повышение стоимости энергопродуктов. Они подорожали на 43%, передает Общественная служба новостей.

«Особенно сильно увеличилась стоимость бытовой энергии. Цены на природный газ подскочили на 109,8%, а на теплоснабжение от ТЭЦ — на 35,6%», — пояснил глава федерального ведомства Георг Тиль.

Продукты питания подорожали, в среднем, на 20,3%. В ближайшее время потребителям стоит подготовиться к очередным скачкам цен, предупредили вы ведомстве.

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