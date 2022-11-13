DWN: западные санкции подарили России союзника в лице Китая

Экономические западные санкции, направленные против России на фоне специальной военной операции, подарили Российской Федерации важнейшего союзника в лице Китая. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Отмечается, что экспорт Китая в Россию за лето возрос на 23%. Таким образом, Пекин обогнал партнеров из Европы по данному показателю.

«В октябре товарооборот между странами увеличился на 35%», — указывается в статье.

Также в публикации говорится, что у Москвы и Пекина есть потенциал, чтобы нарастить объемы торговли в железнодорожных перевозках. Это, считают обозреватели, позволит ускорить темп поставок.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь в ходе брифинга назвал отношения РФ и Китая взаимовыгодными и прочными, как скала.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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