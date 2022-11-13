DWN: западные санкции подарили России союзника в лице Китая

DWN: санкции Запада привели к увеличению товарооборота между Россией и Китаем

close
100%
Depositphotos

Экономические западные санкции, направленные против России на фоне специальной военной операции, подарили Российской Федерации важнейшего союзника в лице Китая. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Отмечается, что экспорт Китая в Россию за лето возрос на 23%. Таким образом, Пекин обогнал партнеров из Европы по данному показателю.

«В октябре товарооборот между странами увеличился на 35%», — указывается в статье.

Также в публикации говорится, что у Москвы и Пекина есть потенциал, чтобы нарастить объемы торговли в железнодорожных перевозках. Это, считают обозреватели, позволит ускорить темп поставок.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь в ходе брифинга назвал отношения РФ и Китая взаимовыгодными и прочными, как скала.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть