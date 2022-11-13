Глава Минфина США заявила о возможных сложностях для России продавать нефть по прежней цене

Россия будет пытаться искать новых покупателей нефти после введения предельных цен, однако ей будет сложно продавать ее по прежней цене. Об этом в интервью Bloomberg заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

«Они будут искать покупателей, и мы думаем, что им будет трудно продать все это», — отметила Йеллен.

По ее словам, России, с наибольшей долей вероятности, придется продавать нефть по установленной предельной цене. Поэтому есть надежда, что с 5 декабря произойдет некоторый спад в поставках, если только Москва сама не установит экспортные цены на нефть ниже или на уровне ограничений, предполагаемых западными странами.

12 ноября доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов в своей статье написал, что введение потолка цен на нефть из России может привести к деглобализации мирового рынка нефти, отчего Запад потеряет над ним контроль. По его словам, в подобной ситуации страны Азии, вероятнее всего, не захотят терять скидку на российское топливо. Поэтому они могут помочь России свести к минимуму последствия введения ценового потолка.