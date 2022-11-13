Глава Минфина США заявила о возможных сложностях для России продавать нефть по прежней цене

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Andrew Medichini/AP

Россия будет пытаться искать новых покупателей нефти после введения предельных цен, однако ей будет сложно продавать ее по прежней цене. Об этом в интервью Bloomberg заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

«Они будут искать покупателей, и мы думаем, что им будет трудно продать все это», — отметила Йеллен.

По ее словам, России, с наибольшей долей вероятности, придется продавать нефть по установленной предельной цене. Поэтому есть надежда, что с 5 декабря произойдет некоторый спад в поставках, если только Москва сама не установит экспортные цены на нефть ниже или на уровне ограничений, предполагаемых западными странами.

12 ноября доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов в своей статье написал, что введение потолка цен на нефть из России может привести к деглобализации мирового рынка нефти, отчего Запад потеряет над ним контроль. По его словам, в подобной ситуации страны Азии, вероятнее всего, не захотят терять скидку на российское топливо. Поэтому они могут помочь России свести к минимуму последствия введения ценового потолка.

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