Маск заявил, что продажа подписок Twitter Blue может возобновиться на следующей неделе

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что продажа подписок Twitter Blue может возобновиться к концу следующей недели. Об этом он написал в Twitter.

На вопрос одного из пользователей соцсети о том, когда снова появится функция Twitter Blue Маск подчеркнул, что «вероятно, в конце следующей недели».

Платная подписка Twitter Blue среди прочего позволяет пользователям получить в социальной сети «синюю галочку», которая ранее означала, что аккаунт верифицирован.

Ранее Маск, который недавно стал крупнейшим акционером Twitter, выразил мнение, что крупные СМИ будут пытаться мешать развивать гражданскую журналистику на данной платформе.

Маск также заявил, что основные медиа будут процветать, но столкнутся с «разрушением» информационной олигополии из-за усиленной конкуренции со стороны граждан.

До этого американский писатель Стивен Кинг в своем Twitter написал, что данная социальная сеть до покупки предпринимателем Илоном Маском ему нравилась больше.

В октябре Маск завершил сделку по приобретению компании Twitter за $44 млрд и первым делом уволил руководителей соцсети.