Эксперт Хазанов: запрет на цветные металлы из России привел бы к промышленному кризису в Европе

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов заявил, что возможный запрет на поставки меди и никеля из России на Лондонскую биржу металлов (LME) вызвал бы кризис в европейской промышленности. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объясняет Хазанов, эмбарго на поставки из России прежде всего вызвало бы нехватку никеля и меди на европейском рынке.

Эксперт утверждает, что прекращение приема LME меди и никеля из РФ на свои склады вызвало бы остановку многих заводов в ЕС. В том числе, металлургических, кабельных, двигателестроительных и автомобильных предприятий.

Он добавил, что крупнейшие европейские производители меди - Aurubis и Boliden - не смогли бы заместить выпавшие объемы из-за высоких цен на электричество и газ.

Ранее на Лондонской бирже металлов (LME) приняли решение не вводить запрет на поставки металлов из России. 

29 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что LME обсудит возможный запрет новых поставок российского металла на свои склады. При этом отмечалось, что LME не планирует предпринимать никаких действий против российских производителей, которые не попали под санкции.

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