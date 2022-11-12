DWN: подорожание энергии вызвало в Германии рекордную с 1951 года инфляцию

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Темпы инфляции в Германии достигли высочайшего с 1951 года значения. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства.

В статье уточняется, что по сравнению с прошлым годом в октябре 2022 года инфляция в стране составила 10,4%. При этом больше всего выросли цены на энергию.

По словам главы ведомства Георга Тиля, приводимым изданием, главной причиной высокой инфляции является «невероятное повышение стоимости энергопродуктов», которые подорожали на 43%.

Тиль отметил, что больше всего увеличилась цена бытовой энергии. Природный газ подорожал на 109,8%, а теплоснабжение от ТЭЦ — на 35,6%.

В статье также указано, что продукты в стране подорожали на 20,3% по сравнению с октябрем 2021 года.

«Сильнее всего цены выросли на пищевые жиры и растительное масло, молочную продукцию и яйца, овощи, а также хлеб и мучные изделия», — сказано в материале издания.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники писала, что задолженности Германии в 2023 году могут вырасти с изначально планируемых €17,2 млрд до €45 млрд.

Агентство DPA приводило результаты опроса компании McKinsey, согласно которым 57% жителей Германии на первое место среди угроз поставили темпы инфляции в стране.

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