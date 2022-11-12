Замглавы МИД РФ Вершинин: Россия еще не приняла решение о продлении зерновой сделки

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки и учтет факты терактов на Крымском мосту и в Севастополе, инициированные Украиной, передает РИА Новости.

Он указал, что назначение грузов, перевозимых по безопасному коридору в рамках зерновой сделки, «вызывает вопросы». По оценке российской стороны, основанной на информации ООН, эти грузы в первую очередь направляются в страны Евросоюза и Турцию.

«Вопросы законны, особенно если вспомнить, сколько обвинений звучало в адрес России о том, что якобы из-за нее возможна угроза голода. Лицемерие, что называется, бьет в глаза», — отметил дипломат.

Он предложил выяснить конечную цель этих погрузок: направляются ли эти грузы в первую очередь нуждающимся в продовольствии странам. Вершинин подчеркнул, что Россия призывает использовать каждый день для реализации договоренностей по экспорту продовольствия и работает «на деле, а не на словах».

29 октября Россия приостановила свое участие в зерновой сделке после произошедшего в Севастополе, где, по данным Минобороны РФ, была совершена атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора». 2 ноября в Министерстве обороны России заявили, что РФ получила от Украины официальные заверения, что гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с инициативой, и возвращается к реализации сделки.