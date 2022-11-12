Мурашко заявил, что наращивание производства отечественных лекарств идет высокими темпами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране идет высокими темпами наращивание объемов производства отечественный лекарств. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«В целом мы видим, что поставки препаратов и наращивание объемов производства отечественных лекарств идут по плану, с высокими темпами», — сказал Мурашко.

По словам министра, Минздрав обеспечивает быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок с помощью изменения регуляторной системы.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав поручил российским регионам сформировать запас лекарственных средств не менее чем на 4 месяца.

Он отметил, что на данный момент в России наблюдаются задержки в поставках лекарств иностранного производства. При этом он подчеркнул, что производители не заявляли об отказе сотрудничества с российской стороной.