В «Зеленый день» Сбер зафиксировал рекордные в своей истории объемы выдачи потребкредитов

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

В «Зеленый день» Сбера, приуроченный ко дню рождения банка, компания фиксирует рекордные выдачи потребительских кредитов, превышающие миллиард рублей в час. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

За первый день акции 11 ноября банком принято 418 тыс. заявок. Итоги сегодняшнего дня будут подведены позже, но компания уже сообщает о повышенном интересе клиентов к предложенным кредитным продуктам.

Оформить потребительский кредит на выгодных условиях можно еще сегодня, уточняют в Сбере.

12 ноября — последний день акции, когда процентная ставка на первый месяц кредитования составляет рекордно низкие 4% годовых.
Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, включая рефинансирование кредитов других банков. Кредит нужно оформить на срок от 13 месяцев на сумму от 30 тыс. до 30 млн рублей.

Дополнительно — кешбэк бонусами СберСпасибо для владельцев месячной или годовой подписки СберПрайм+, которые оформят заявку на такой кредит в Зеленый день 11-12 ноября. Для этого достаточно иметь подписку СберПрайм+, быть зарегистрированным в программе СберСпасибо и вовремя гасить кредит. И тогда заемщики будут каждый месяц получать на карту возврат бонусами 1,5% ставки по кредиту.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию «Зеленый день». Традиционно банк и его партнеры делают интересные и полезные предложения всем жителям России.

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