Посол Нейра заявил, что Россия и Колумбия добились прогресса по сотрудничеству в технологиях

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Колумбия и Россия уже добились определенных результатов в области технологий и собираются развивать сотрудничество в этой сфере в дальнейшем. Об этом РИА Новости заявил посол республики в РФ Эктор Исидро Аренас Нейра.

«Существует важный проект под названием «Коррида», над которым обе страны работают уже несколько лет. Он касается колумбийско-российского центра по обмену технологиями и инновациями», — поделился Нейра.

По его словам, по этому вопросу уже есть положительные результаты. Кроме того, Россия и Колумбия захотели расширить темы исследований в нефтегазовой и угольной сферах, а также электроэнергетике.

Он добавил, что технологические услуги, которые Колумбия могла бы предложить России, необходимо посмотреть и проанализировать. Однако все эти возможности усложняются из-за проблем с логистикой, расстоянием и финансовыми системами.

Ранее в субботу Нейра заявил, что введенные странами Запада антироссийские санкции не сильно сказались на товарообороте между Москвой и Боготой. По его словам, пока цифры не сильно изменились, но санкции могут отразиться на перевозках, которые могут сказаться на товарообороте. До этого он указал, что стоимость колумбийского кофе в России вырастет в будущем году на фоне проблем с урожаем в республике.

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