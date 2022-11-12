Аналитик Антонов заявил, что продажи валютной выручки поставщиками не дадут серьезно ослабить рубль

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Илья Питалев/РИА «Новости»

На фоне начала налогового периода в России продажи валютной выручки экспортерами не дадут курсу рубля ослабнуть в ближайшее время. Об этом «Прайм» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«На следующей неделе начнется налоговый период, поэтому продажи валютной выручки экспортерами не дадут сильно ослабнуть рублю. Для единой валюты торговый диапазон находится между уровнями 58-65 рублей, для юаня рабочий диапазон — 8,10-8,80 рублей», — отметил Антонов.

По его словам, недавнее укрепление рубля произошло на фоне выхода статистики потребительских цен в США. То есть произошло ослабление доллара, что позволило рублю стабилизироваться. Инфляционный отчет в Штатах повысил спрос на все рискованные активы. При этом трейдеры стали избавляться от долларов в ожидании замедления цикла роста ключевых ставок ФРС США.

Он добавил, что внешний фон оказывает не так много влияния на локальный валютный рынок. Теперь же он зависит от налогового периода, а также от баланса импорта и экспорта.

Ранее в субботу директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец заявил, что чрезмерное укрепление рубля может привести к тому, что российский экспорт будет неконкурентоспособным, отчего производство продукции в стране станет невыгодным.

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