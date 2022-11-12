Молдавский министр заявил, что стране требуется помощь на фоне энергетического кризиса

Глава МИД Молдавии Попеску: на фоне кризисов страна нуждается в помощи в €1,1 млрд

close
100%
Михай Карауш/РИА Новости

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску в ходе Парижского форума мира заявил, что стране требуется финансовая помощь в размере 1,1 млрд евро на фоне энергетического кризиса. Его слова приводитРИА Новости.

По словам политика, в ноябре «Газпром» не смог увеличить объем прокачки газа через территорию Украины, оставив их на октябрьском уровне. Власти Молдавии планируют сократить потребление газа в зимний период минимум на 15%, отключая уличное освещение, снижая температуру центрального отопления и переводя школьников и студентов на дистанционное обучение.

«Мы испытываем трудности в связи с сокращением поставок российского газа. Правительство стремится найти альтернативные поставки, однако Молдавия нуждается в финансовой помощи в 1,1 млрд евро», — пояснил глава молдавского МИД.

Ранее сообщалось, что компания «Молдовагаз» в октябре отключила от сетей 753 задолжавших за топливо потребителя.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть