Молдавский министр заявил, что стране требуется помощь на фоне энергетического кризиса

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску в ходе Парижского форума мира заявил, что стране требуется финансовая помощь в размере 1,1 млрд евро на фоне энергетического кризиса. Его слова приводитРИА Новости.

По словам политика, в ноябре «Газпром» не смог увеличить объем прокачки газа через территорию Украины, оставив их на октябрьском уровне. Власти Молдавии планируют сократить потребление газа в зимний период минимум на 15%, отключая уличное освещение, снижая температуру центрального отопления и переводя школьников и студентов на дистанционное обучение.

«Мы испытываем трудности в связи с сокращением поставок российского газа. Правительство стремится найти альтернативные поставки, однако Молдавия нуждается в финансовой помощи в 1,1 млрд евро», — пояснил глава молдавского МИД.

Ранее сообщалось, что компания «Молдовагаз» в октябре отключила от сетей 753 задолжавших за топливо потребителя.